Ваша рыба больше не пригорит к сковородке

Почти любая жарка рыбы на кухне для многих является лотереей пригорит она или нет к сковороде. Некоторые, для профилактики, используют панировку из муки. Другие выбирают какие-то хитрые виды сковородок.

Повара знают, что рыбу можно пожарить и без прилипания. И вам не нужна никакая мука для панировки, а сковородка может быть любой, даже самой старой.

Берем кусок рыбы, который слегка маринуем солью и сахаром. Обваливаем ее со всех сторон, но не переусердствуем. Оставляем рыбу на 5 минут. Сахар с солью создают фермент, который делает текстуру плотнее.

Далее нам понадобится кусок пергамента или бумаги для выпечки. Вырезаем из нее круг размером со сковороду и кладем ее внутрь. Дальше готовим как обычно – заливаем маслом и готовим рыбу на бумаге как ни в чем не бывало.

Такая импровизированная бумажная сковорода позволяет приготовить идеальную рыбу. Максимум, что случится, бумага слегка потемнеет.