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Кабачковые пальчики без капли жира: закуска заменила чипсы

Идеи

Кабачковые пальчики без капли жира: закуска заменила чипсы

Закуска может быть и полезной и вкусной одновременно. Приготовим без капли жира хрустящие кабачковые пальчики — получится вкуснее чипсов и уж точно гораздо полезнее.

Да и сам процесс приготовления таких палочек прост и не занимает большого количества времени. На два средних цуккини нужно взять 200 граммов сметаны (конечно, лучше использовать домашнюю, но и магазинная вполне подойдет), 3 зубчика чеснока, 100 граммов панировочных сухарей, 100 граммов сыра.

Соль, перец и другие специи кладите руководствуясь собственным вкусом. Кабачок нарезаем аккуратными брусочками примерно одинакового размера.

В сметану добавляем измельченный чеснок, соль и специи, затем натираем на мелкой терке сыр и тщательно перемешиваем его с панировочными сухарями.

Каждый кусочек кабачка обмакиваем в сметану, затем в панировочные сухари с сыром. Выкладываем на противень и ставим в духовку на 180 градусов и запекаем без капли масла до золотистого цвета.

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