Угра: делаем ленивый наваристый суп на замену борщу

Потрясающий суп с домашней лапшой, угру, традиционно подают к столу на востоке. Сытное, не сложное в приготовлении блюдо наверняка понравится всей семье — домашние обычно просят по две тарелки.

Продукты для супа просты: две картофелины, пара луковиц, столько же сладкого перца. Морковь, головка чеснока, растительное масло и соль по вкусу.

Угру подают с кусочками мяса, или фрикадельками — их сделаем из куриного фарша, луковицы и добавим специй.

Отдельно сделаем домашнюю лапшу: смешаем 300 граммов муки, 100 миллилитров воды, два яйца, соль. Резать домашнюю лапшу нужно потоньше, так будет вкуснее.

Обжариваем для начала все овощи в глубокой сковороде (еще лучше будет взять казан) на большом количестве масла. Затем заливаем их водой, даем немного покипеть.

Кладем фрикадельки и лапшу, ждем, пока мясо не будет готово и подаем к столу.