Энергия на целый день: смешиваем кофе с лимоном и имбирем

Чашка кофе бодрит по утрам, однако заряда бодрости обычно хватает на 2-3 часа. Если нужно больше сил и энергии, в кофе можно добавить лимон – приготовленный таким образом кофе работаетлучше и заряда бодости хватает почти на целый день.

Рецепт этого кофе используют рабочие в Австралии и Англии. Его состав довольно прост: на 4 крепких эспрессо понадобился 6 кубиков кофейного льда (достаточно будет сварить крепкий кофе вечером, затем охладить и заморозить его), еще 200 миллилитров настоявшегося и также очень крепкого кофе, около половины лимона и примерно сантиметр имбирного корня.

С утра варим зерновой кофе (само собой, крепкий) и в одном стакане смешиваем все ингредиенты, лед кладем последним.

Этот рецепт подойдет только тем, кто уверен в своем хорошем здоровье: кофе получается очень стимулирующим. Пить его залпом нельзя, лучше растянуть чашку минут на 10-20.