Чистим лосось до филе: показывает японский суши-повар

Правильный способ разделки лосося до филе очень важен для многих блюд, начиная от классических стейков и заканчивая нежным сашими. Японский суши-повар снял подробную пошаговую инструкцию разделки: достаточно будет просто повторять за мастером, чтобы освоить главные принципы.

Голова и хвост у крупной рыбы отнимается сразу.

Затем тушка делится на удобные в работе части, каждую из них повар разрезает вдоль.

Теперь очень острым ножом мастер отделяет с каждой части хребет прямо вместе с костями, которые к нему прикреплены.

Шкура также снимается ножом, причем суши-повар старается срезать ее потоньше. После этого в руках повара остается уже готовое к дальнейшей работе филе. Часть можно порезать на стейки, более тонкая нарезка пойдет на приготовление суши и роллов.

Весь процесс разделки на видео:

Острый нож будет ключевым инструментом в разделке лосося, да и другой красной рыбы. Сам принцип разделки лосося до филе достаточно прост, повторить его несложно и на собственной кухне.