Сочные чебуреки готовы за 10 минут: делаем из лаваша без замеса теста и жарки

Большая часть времени на приготовление чебуреков уходит на подготовку теста. Нужно ждать, пока оно поднимется, затем раскатывать его и только после жарить. Мы приготовим удивительно сочные чебуреки без всех этих этапов, обойдемся без замеса, без раскатки и даже без жарки: вместо теста возьмем тонкий лаваш, а вместо сковороды будем использовать духовку.

На 400 граммов любого фарша берем 140 граммов лука, полторы чайной ложки соли, половину чайной ложки перца, яйцо, 80 миллилитров воды, 5 тонких лавашей и кунжут для посылки.

Первой делаем начинку: в глубокой миске просто смешиваем фарш, лук, соль, черный перец, воду — пропорции указаны выше.

Теперь берем пять тонких круглых лавашей и вырежьте как на фото ниже. Можно воспользоваться даже ножницами.

В тарелке взбиваем одно яйцо и кисточкой наносим по краям лаваша. На одну сторону выкладываем по столовой ложке начинки, накрываем второй стороной и сверху снова смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке и готово.

Видеорецепт:

Начинка пустит сок точно так же, как и в чебуреках по привычному рецепту. Подайте их со сметанно-чесночным соусом, он подходит лучше всего.