Сделали куриную грудку в два раза сочнее: немного жарим, а затем заливаем молоком

При жарке и без того суховатая куриная грудка часто теряет остатки сочности. Впрочем, ее легко сделать в два раза сочнее на той же сковороде, просто нужно сначала грудку немного пожарить, а затем залить молоком.

Режем два куриных филе вдоль волокон, затем отбиваем их кухонным молотком.

Присыпаем каждый кусочек мукой, можно ее даже втереть.

Теперь на сковороде распускаем 50 граммов сливочного масла, после добавляем оливковое. Кладем курицу и жарим на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.

Наливаем 100 миллилитров молока, добавляем соль, смесь перцев и базилик.

Накрываем крышкой и доводим до готовности на среднем огне, это займет примерно пять минут.

Видеорецепт:

Подайте эту нежную куриную грудку с пюре и свежими овощами.