Свой майонез за 60 секунд. Смешиваем из яйца, горчицы и растительного масла

Свой домашний майонез можно сделать всего лишь за 60 секунд. Это гораздо лучше, чем лить в салат из пачки магазинный продукт, в котором половина рецепта - консерванты и усилители вкуса. Наша же основа очень простая. Возьммем яйцо, растительное масло, горчицу и немного столового уксуса.

Сделаем небольшую порцию, на раз, чтобы заправить салат. Для нее возьмем одно яйцо, сахар, соль, растительное масло (но лучше использовать оливковое), горчицу и немного уксуса.



Сначала взбиваем яйцо с солью и сахаром в блендере. Оно должно подняться до состояния пенки.

Теперь добавим немного оливкового масла и снова перемешиваем. После этого понемногу вводим горцицу и уксус. На этом же этапе можно добавить немного лимонного сока.

На этом наш майонез готов. Все этапы хоть и кажутся долгими, но выполняются быстро. Подробности и пропорции в рецепте на видео:

Такой майонез можно сделать пока настаивается салат. Смешать ингредиенты домашнего майонеза не сложнее, чем потом перемешать его с салатом. А вкуса в нем гораздо больше, чем в магазинном!