Рыба в духовке получается словно на пару. Складываем из бумаги пакет, который надувается сам

Готовка на пару считается самой полезной для любых продуктов, но многим она не нравится, поскольку блюда получаются пресноватые. Все можно исправить, если совместить подход готовки на пару и духовку. Таким образом мы приготовим рыбу: сделаем из пергамента конверт-пакет, который в духовке сам надуется и еда в нем приготовится в собственном соку.

Для нашего блюда мы возьмем семгу, но готовить подобным образом можно совершенно любую рыбу.

Самое главное - добавить к ней лимон, специи, овощи: любые продукты по вкусу, которые оттеняют при готовке вкус рыбы и делают ее ароматнее. Большой кусок филе готовить в пергаменте не стоит, гораздо лучше сделать несколько порционных кусков.

Мы подкладываем вниз спаржу с добавлением капли чесночного сока, сверху кладем филе семги. Солим, перчим по вкусу. Завершаем заготовку кольцами лука и лимона. Можно добавить свежей зелени.

После этого заворачиваем конверт. Сама рыба должна быть размером менее 1/2 листа бумаги, чтобы получилось герметично и ничего не раскрылось внутри духовки.

Складываем конвертики на противень и ставим в духовку на 180 градусов на 15-20 минут.

Уже через 3-4 минуты вы увидите, как конверты надуются и превратятся в подобие пакетов. В таком виде и готовится рыба, в собственном соку.

Открываем готовый конверт, получилась красота:

Еще один плюс способа, что подаем мы рыбу сразу же в этой же самой бумаге и в ней же выкидываем отходы. Тарелка пачкается минимально.

Небольшое видео с процессом:

Как уже говорилось, способ подходит абсолютно для любой рыбы. Ее можно класть даже целиком, но гораздо вкуснее, если вы предварительно очистите и сделаете филе: тогда любая рыба будет словно из ресторана.