Перемешиваем мандарины с яйцом и основа для теста готова. Воздушный кекс просят повторить

Тесто для выпечки обычно делают достаточно пресным, а мы приготовим вкусным уже его. Основу сделаем из смеси мандаринов с яйцом, такой воздушный кекс с шоколадной пастой внутри наверняка попросят повторить еще не раз.

Для рецепта нам понадобится 500 граммов мандарин, 2 яйца, 100 граммов сахара, 50 миллилитров растительного масла, чайная ложка дрожжей, 400 граммов муки. Начинкой послужит шоколадная паста.

В глубокой миске смешиваем разделенные на дольки мандарины, 2 яйца, дрожжи и сахар.

Перекладываем все в блендер и измельчаем. Затем пропускаем через сито, все ненужное останется в нем. В получившуюся смесь вливаем масло и размешиваем венчиком, затем вводим муку и замешиваем мягкое тесто. Оставляем подниматься под пленкой.

Затем делим тесто на равные кусочки, в центр каждого кладем немного шоколадной пасты и заворачиваем.

Кладем тесто в форму, а посередине ставим стакан. Оставляем под полотенцем еще на полчаса.

Теперь смазываем поверхность заготовки яйцом и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

Видеорецепт:

Вместо шоколадной пасты можно использовать любой джем или варенье, конечный вкус кекса уже будет другим.