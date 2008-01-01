Заменяем шубу Норвежским Капризом: салат сделать проще, а получается вкуснее

Салат Норвежский каприз с виду очень похож на шубу, но делается проще и получается гораздо вкуснее. Стоит его один раз попробовать, как классическая шуба с роли одного из главных зимних блюд уходит на второй план, а ее место прочно занимает Каприз.

Для того, чтобы сделать красивую тарелку Каприза нам понадобится 3 заранее отваренных или запеченных картофелины. Варка способ гораздо более классический, но если запечь клубни в духовке, а потом очистить, получится гораздо интереснее и вкуснее.

Далее:

- одна крупная или два небольших отварных или запеченных клубней свеклы

- два маринованных огурца

- одна луковица репчатого или красного лука

- 250 граммов сельди

- два вареных яйца

- одно яблоко

- половинка лимона

- майонез для заправки

- соль, перец и немного сахара в роли специй для свеклы

- немного свежего укропа

Огурцы и картофель измельчаем, после чего делаем на тарелке сетку из майонеза и формируем подушку для других ингредиентов. Прокладываем огурцы сверху еще одной тонкой сеткой из майонеза и добавляем тонкий слой лука.

Лук стоит сначала промыть, чтобы он не давал сильно горечи. После промывки попробуйте его на вкус - чем дольше он в воде, тем меньше горечи в нем будет.

Следующим слоем добаввляем измельченную очищенную сельдь - ее тоже нарезаем мелким кубиком.

Закрываем сельдь сначала тертым очищенным яблоком, а потом тертым яйцом. Сверху снова делаем сетку из майонеза.

Свеклу для верхней части салата сделаем отдельно. Трем ее на терке, добавляем растительное масло, соль, сахар и лимонный сок. Все перемешиваем до однородности, а потом наносим на верхнюю часть салата. На этом салат готов: осталось только добавить немного укропа для красоты и можно подавать!

Тонкости приготовления:

Готовый салат хоть и можно подавать сразу, но лучше дать ему немного настояться. Оставьте его на час-другой в холодильнике и он будет еще вкуснее!