Дешевую скумбрию можно сделать сочнее дорогой семги. Используем томатный маринад и перец

Скумбрия считается бюджетной рыбой на каждый день, но и ее можно достаточно легко сделать сочнее и вкуснее красной рыбы. Просто вместо стандартного копчения нужно использовать томатный маринад и перец.

Ингредиенты: 2 крупных скумбрии, 12 горошин черного перца, 12 горошин душистого перца, 40 зерен горчицы, 3 лавровых листа, 50 миллилитров 9% уксуса, 120 миллилитров растительного масла, столовая ложка меда, столько же соли, 4 столовых ложки томатной пасты.

Рыбу режем крупными кусочками и ставим пока в сторону. Крупно шинкуем лук и укладываем его в металлическую миску, на него раскладываем кусочки скумбрии. Снова накрываем луком, затем кладем рыбу и так, слоями, заполняем форму до конца.

Теперь быстро приготовим маринад. В сотейник наливаем немного воды, добавляем в нее перец, горчицу, лавровый лист, мед и соль. Ставим на огонь и после закипания разводим там же томатную пасту, мед и вливаем уксус. Затем добавляем растительное масло и перемешиваем.

Получившимся маринадом заливаем рыбу. Оставляем на сутки и можно пробовать.

Видеорецепт:

Приятного аппетита!