Готовим хека в сливочном масле: пожарили в 7 минут на сковороде

Хек — рыба, требующая от повара некоторого понимания в приготовлении. Сама по себе она немного суховата, но мы приготовим хека порционно и на сковороде, получится очень сочно.

На 1,5-килограммовую тушку хека нам потребуется только 50 граммов сливочного масла и соль по вкусу. Конечно, никто не мешает немного поэкспериментировать и с другими специями —попробуйте!

Хека обязательно правильно очистить и разделать. Проще всего это сделать разрезав тушку по хребту и тщательно вычистив внутренности. Не забудьте удалить черную пленку, она придает рыбе горечь.

Затем режем рыбу порционно, средними кусочками. Разогреваем на сковороде сливочное масло и просто быстро обжариваем с обеих сторон.

Займет это не больше 7-10 минут. Подавать жареного в масле хека вкуснее всего будет с отварной картошкой.